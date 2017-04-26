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جريح نتيجة اصطدام في البرج الشمالي – صور
جريح نتيجة اصطدام في البرج الشمالي – صور
on April 26, 2017
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Tags:
اصطدام
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ﺍﻟﺒﺮﺝ
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جريح
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