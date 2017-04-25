اندلاع حريق في الحسبة الزراعية في صور
on April 25, 2017
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افيد ان حريقا هائلا اندلع في منطقة الحسبة الزراعية في صور خلف ثكنة الجيش ، ما ادى الى احتراق كميات كبيرة من الصناديق البلاستيكية التي تستعمل لتوضيب الحمضيات، بالاضافة الى عدد من عربات الخضار التي يستعملها التجار للبيع.
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