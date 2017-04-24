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‏منع الوزير من الدخول.. احراق اطارات من قبل المياومين امام وزارة الطاقة

on April 24, 2017

‏منع الوزير سيزار ابي خليل من الدخول الى حرم الوزارة.. احراق اطارات من قبل المياومين امام وزارة الطاقة

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