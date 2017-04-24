مياومو الكهرباء يتابعون تحركهم غدا
on April 24, 2017
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افيد ان مياومي الكهرباء، وبسبب التدابير المتخذة، قرروا متابعة تحركهم يوم غد الثلثاء بالاعتصام امام مؤسسة كهرباء لبنان واقفال ابوابها، بالتزامن مع الاجتماع الذي سيعقد بين وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ووفد من المياومين.
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