الرئيسية
» أمن وحوادث
» مقتل واصابة أكثر من 20 شخصا من قيادات وعناصر داعش في غارات الجيش اللبناني
مقتل واصابة أكثر من 20 شخصا من قيادات وعناصر داعش في غارات الجيش اللبناني
on April 24, 2017
Share this on WhatsApp
الوكالة الوطنية: مقتل واصابة أكثر من 20 شخصا من قيادات وعناصر داعش في غارات الجيش اللبناني على جرود رأس بعلبك
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net