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مقتل واصابة أكثر من 20 شخصا من قيادات وعناصر داعش في غارات الجيش اللبناني

on April 24, 2017

الوكالة الوطنية: مقتل واصابة أكثر من 20 شخصا من قيادات وعناصر داعش في غارات الجيش اللبناني على جرود رأس بعلبك

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