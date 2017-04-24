قوى الامن: تنظيم 7191 مخالفة سرعة زائدة خلال أسبوع on April 24, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

“تواصل مفارز السير في قوى الامن الداخلي مهمة ضبط مخالفات السرعة الزائدة عبر الرادارات ليلا نهارا، التي سجلت خلال أسبوع اعتبارا من 17/4/2017 لغاية صباح 24/4/2017، تنظيم 7191 مخالفة سرعة زائدة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتشكيل رادع لدى السائقين للقيادة بتأن بغية الحد من الحوادث.

وهي تدعوهم الى الدخول إلى موقع قوى الأمن الداخلي الإلكتروني WWW.ISF.GOV.LB بغية الإطلاع على المحاضر المنظمة بحقهم.

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