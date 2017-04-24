إشتباك بين القوى الأمنية الفلسطينية وتجار مخدرات في البداوي جرح أحدهم وتوقيف آخر on April 24, 2017

وقع اشتباك مسلح فجر اليوم في مخيم البداوي بين مجموعة من تجار المخدرات حيث تطور الى اطلاق نار كثيف والقاء قنبلة.

وردت اللجان الامنية المشتركة على الاشتباك بإطلاق النار باتجاههم، ما حول الاشتباك الى تبادل لاطلاق النار بين اللجان الامنية وعدد من تجار المخدرات، حيث اصيب احد التجار، بالاضافة لتضرر عشرات السيارات والمحال التجارية.

وقامت القوى الامنية الفلسطينية بتوقيف احد التجار لاحقا والملقب بال “طبلوج”، فيما يزال كل من (محمد.ا) و(ش.ش) وافراد عصاباتهم مختفين عن الانظار.

وبسبب ذلك، تم اغلاق المدارس في المخيم، بالاضافة إلى تبلغ موظفي الاونروا قرار بالاغلاق اليوم بسبب الاوضاع الامنية، بينما تداعت جميع الفصائل لاجتماع موسع عند الثامنة من صباح اليوم لتدارس الوضع الامني، على ان يتخذ قرار باستئصال هذه المجموعات الخارجة عن نطاق القوة الامنية من المخيم.

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