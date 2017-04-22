فرنجية: النسبية الكاملة تمنح تمثيلا صحيا وصحيحا لا يظلم احدا on April 22, 2017

التقى رئيس “تيار المرده” النائب سليمان فرنجية، في مؤسسة “المرده” في بنشعي، مجموعة من طلاب التيار وخريجيه من مختلف جامعات الشمال، حيث توجه اليهم بالقول: “نركز على اللقاءت معكم لأنكم في صلب الواقع ومتابعون لكل الوقائع، خصوصا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يفوتكم اي مستجد في العالم”.

وبعدما استعرض اقتراحات القوانين الانتخابية المطروحة من اكثري ومختلط وتأهيلي، معددا “الثغرات والنواقص والاستنسابية وفق مقاسات البعض وليس الوطن”، اكد ان “المرده مع اي قانون وفق معيار واحد”، مذكرا ب”ما تم الاتفاق عليه في بكركي اي قانون النسبية وفق الدوائر الوسطى”، ومشيرا الى ان “النسبية الكاملة تمنح تمثيلا صحيا وصحيحا لا يظلم احدا خصوصا مسيحيو الاطراف”. كما لفت الى “اهمية انتشار المسيحيين على طول الخريطة اللبنانية”

التعليقات