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 قطع الطريق الرئيسي في ضهر البيدر وإقفال الطريق المؤدية إلى الكسّارات في عين دارة

on April 20, 2017

 mtv: قطع الطريق الرئيسي في ضهر البيدر وإقفال الطريق المؤدية إلى الكسّارات في عين دارة

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