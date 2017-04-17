‏ جريمة قب الياس: اقدم كل من مبارك يمين وشخص من آل درويش على تسليم نفسيهما on April 17, 2017

‏ جريمة قب الياس: اقدم كل من مبارك يمين وشخص من آل درويش على تسليم نفسيهما.

جريمة مزدوجة في لبنان.. ترجّلَ من سيارتِهِ وهذا ما طلبه من خليل وطلال قبل قتلهما !

وفيما لم تُعرف بعد أسبابُ الحادث، أفيدَ أن الرجلَ وقبلَ أن يُطلقَ النار، كان ترجّلَ من سيارتِهِ وطلب من خليل وطلال كوباً من النسكافيه.



ولدى خليل وطلال سيارةٌ لبيعِ القهوة والنسكافيه قربَ سوقِ الخضار على الطريقِ الدولية في قب الياس.

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