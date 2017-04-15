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جرحى في حادث سير على اوتوستراد زوق مصبح

on April 15, 2017

جرحى في حادث سير على اوتوستراد زوق مصبح باتجاه بيروت وزحمة سير خانقة.

ويشهد الاوتوستراد الساحلي مساء اليوم السبت، زحمة سير خانقة قرب ال “سي سويت” – زوق مكايل، بسبب حادث صدم نتج عنه جريح عمل الصليب الأحمر على نقله إلى المستشفى.

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