جرحى في حادث سير على اوتوستراد زوق مصبح
on April 15, 2017
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جرحى في حادث سير على اوتوستراد زوق مصبح باتجاه بيروت وزحمة سير خانقة.
ويشهد الاوتوستراد الساحلي مساء اليوم السبت، زحمة سير خانقة قرب ال “سي سويت” – زوق مكايل، بسبب حادث صدم نتج عنه جريح عمل الصليب الأحمر على نقله إلى المستشفى.
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