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ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻠﻴﺎﺱ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﺐ ﻭﺻﻮﻻ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺰﻟﻘﺎ
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻠﻴﺎﺱ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﺐ ﻭﺻﻮﻻ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺰﻟﻘﺎ
on February 17, 2017
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ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻠﻴﺎﺱ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﺐ ﻭﺻﻮﻻ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺰﻟﻘﺎ
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