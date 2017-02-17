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ﺗﻌﻄﻞ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﻨﻤﻠﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ

on February 17, 2017

ﺗﻌﻄﻞ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﻨﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ

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