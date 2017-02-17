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قتيل نتيجة حادث صدم في الرابية – بكفيا
قتيل نتيجة حادث صدم في الرابية – بكفيا
on February 17, 2017
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ﺣﺎﺩﺙ ﺻﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻴﺔ ﺑﻜﻔﻴﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻗﺘﻴﻞ
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Tags:
الرابية
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صدم
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