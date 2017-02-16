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جريح نتيجة حادث تصادم في ﺍﻟﻨﻤﻴﺮﻳﺔ – النبطية
جريح نتيجة حادث تصادم في ﺍﻟﻨﻤﻴﺮﻳﺔ – النبطية
on February 16, 2017
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ﺣﺎﺩﺙ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻭﺟﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﻣﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻴﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ – ﺣﻴﺚ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺟﺮﻳﺢ
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Tags:
النبطية
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ﺍﻟﻨﻤﻴﺮﻳﺔ
,
تصادم
,
جريح
,
حادث
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