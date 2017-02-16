ورد الآن
الرئيسية » أمن وحوادث » جريح نتيجة حادث تصادم في ﺍﻟﻨﻤﻴﺮﻳﺔ – النبطية

جريح نتيجة حادث تصادم في ﺍﻟﻨﻤﻴﺮﻳﺔ – النبطية

on February 16, 2017

ﺣﺎﺩﺙ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻭﺟﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﻣﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻴﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ – ﺣﻴﺚ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺟﺮﻳﺢ

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com