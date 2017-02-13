اتصل بنا
ابراج
كاريكاتور
طقس
فيديو
تكنولوجيا
اقتصاد
رياضة
صحة
فن
العالم
العرب
لبنان
الرئيسية
ورد الآن
حمدان:الارهاب الداعشي ولى الى غير رجعة
الجامعة اللبنانية اعلنت عن حاجتها للتعاقد مع أساتذة وأطباء ف...
توقيف لبنانيين وفلسطيني في عمليات دهم في صيدا
لحود: احتفال 14 شباط حلقة جديدة من مسلسل الاستغلال
سرقة سوبر ماركت في الطيبة بعلبك
"قوى الامن": ضبط 916 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 12/2/2017
ابرشية مار مارون في كندا احتفلت بعيد شفيعها
قمة في القاهرة اليوم بين عون والسيسي
بيروت على موعد مع «دخان أبيض» يتيح إجراء الانتخابات بـ «قانو...
التحكم المروري: إجراءات امنية متخذة من قبل الجيش على جسر الك...
الانتخابات النيابية بين مد القانون وجزر النسبية.. ورئاسة الج...
جريح نتيجة حادث صدم على طريق عام رياق بعلبك
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد في 12/2/2017
عاجل. قيادة عمليات القوات العراقية : لم يتأكد إصابة البغداد...
قوى الأمن توقف المعتدين على شاب في قرطبون
الرئيسية
»
أمن وحوادث
»
“قوى الامن”: ضبط 916 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 12/2/2017
“قوى الامن”: ضبط 916 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 12/2/2017
on February 13, 2017
Share this on WhatsApp
Tweet
“قوى الامن”: ضبط 916 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 12/2/2017
التعليقات
أخبار قد تهمك
الامن العام: توقيف 8 اشخاص لارتكابهم افعالا جرمية
توقيف عبد الحكيم امون بتهمة الانتماء إلى داعش في عرسال
فتاة سورية من آل الشحاذة ضاعت في نهر إبراهيم
جريح نتيجة حادث صدم على طريق برج المر
انقاذ زورق سياحي في جونية
توقيف مواطن بتهمة ترويج مخدرات في دير انطار
تعطل مركبة محلة انفاق المطار باتجاه بيروت
مخابرات الجيش توقف الرأس المدبر في عملية خطف ريشا ويدعى محمد اسماعيل
Tweet
Tags:
1222017
,
916
,
الامن
,
بتاريخ
,
زائدة
,
سرعة
,
ضبط
,
مخالفة
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Buzz
Twitter
Facebook
RSS
Email
Advertisement
القائمة
القائمة
Select Category
أخبار
الرياضة
العرب
سوريا
لبنان
أمن وحوادث
بلديات
بيئة
تربية وثقافة
ابراج
اراء
اقتصاد
العالم
أسرار
تركيا
كاريكاتور
المفكرة
اليانصيب الوطني اللبناني
تكنولوجيا
حكايات الناس
صحة
صيدا
طقس
عاجل
فن
فيديو
قال لي ابي
لوتو
مسيحيو الشرق
مقالات
مميز
وفيات
خدمة الواتس آب
فيسبوك
آخر الأخبار
فيديو.. تعرَّف على قاطع 7 آلاف كلم مشيًا للوصول من إسبانيا إلى مكة
نهر رشعين بين تلوث مزمن وحلول مرتقبة
حمدان:الارهاب الداعشي ولى الى غير رجعة
يحرق الدهون وينقّي جسمك من السموم.. 21 فائدةً مدهشة لتناول الموز
الجامعة اللبنانية اعلنت عن حاجتها للتعاقد مع أساتذة وأطباء في مختلف الإختصاصات
توقيف لبنانيين وفلسطيني في عمليات دهم في صيدا
لحود: احتفال 14 شباط حلقة جديدة من مسلسل الاستغلال
فيلم لا لا لاند يحصد مزيداً من الجوائز.. 5 أخرى جديدة من نصيبه في بريطانيا
الطرقات في بشري سالكة لجميع السيارات
المفكرة ليوم الثلاثاء 14 شباط 2017
سرقة سوبر ماركت في الطيبة بعلبك
السلطات التركية تضبط 19 مهاجراً غير شرعي
هذه الأطعمة تطيل العمر
وفاة صائد ثعابين تلقى لدغة قاتلة من أفعى الكوبرا عند تقبيلها
“قوى الامن”: ضبط 916 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 12/2/2017
مخاوف من انهيار أعلى سد في شمال كاليفورنيا
ابرشية مار مارون في كندا احتفلت بعيد شفيعها
قمة في القاهرة اليوم بين عون والسيسي
بيروت على موعد مع «دخان أبيض» يتيح إجراء الانتخابات بـ «قانون مختلط»
مصرع 5 أشخاص جراء سقوط طائرة مروحية خفيفة غرب سيبيريا
تويتر
Tweets by @cedar_news
الوسوم
سوريا
إقتصاد وأعمال
برج الميزان
برج الحمل
ماغي فرح
برج العقرب
ترامب
لبنان
برج الدلو
إقتصاد
أعمال
عاجل
برج الثور
برج القوس
فيديو
داعش
برج العذراء
برج الجوزاء
السعودية
برج السرطان
Home
اتصل بنا
البث المباشر
من نحن
Copyright © 2017
Cedar News | سيدر نيوز، أخبار من لبنان
. All rights reserved.
Social Media Auto Publish
Powered By :
XYZScripts.com