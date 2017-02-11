الاعتداء على منزلي شقيق رئيس بلدية كفررمان on February 11, 2017

افيد ان عددا من الشبان اعتدوا ليل أمس، على منزل نادر علي أحمد في بلدة كفررمان، شقيق رئيس البلدية الحالي المحامي ياسر علي أحمد، وعلى منزل عضو المجلس البلدي عفيف شكرون وذلك على مرأى ومسمع من عدد من المواطنين، وأقدموا على شتم وتهديد علي أحمد وشكرون.

وعرف من الاشخاص الذين حاولوا الاعتداء: ع.غ وأ.غ وك.غ. وع.م و ز.م و م.ض الذين اعتقلتهم قوى الامن الداخلي وأجرت التحقيقات معهم وأفرجت عنهم عند الواحدة والنصف ليلا.

وأعلن رئيس البلدية تأجيل المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا اليوم للكشف عن ملابسات الأحداث التي شهدتها البلدة ليل أمس.

من جهته، أعلن الرئيس السابق للبلدية كمال غبريس ان “الاشكال بدأ عندما تناول عدد من الافراد كرامة ابني الشهيد وشقيقي الشهيد وهما ينتميان إلى حركة أمل”، موضحا ان “ابنه القاصر عباس شارك في الاشكال وقد سلم نفسه للقوى الامنية التي اخلت سبيله وان النيابة العامة وضعت يدها على الموضوع”.

وأكد انه “يضع نفسه تحت القانون وليس فوقه”، معتبرا ان “المجلس البلدي في كفررمان الحالي جاء مدعوما منه، وان اي مجلس هو للسلم الاهلي وليس للفتنة والتفرقة”.

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