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شعبة المعلومات تلقي القبض على سارق سيارات من محافظتي بيروت وجبل لبنان

on February 10, 2017
 

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة سيارات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

بتاريخ 8/2/2017 وفي محلة جل الديب، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات من توقيف مشتبه به،  ويدعى :

  • ف .ع. (مواليد عام 1985، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالعديد من عمليات سرقة السيارات حيث يعمد الى نقلها الى احدى البلدات البقاعية بهدف بيعها لقاء مبالغ مالية، كما اعترف بتعاطيه المخدرات .

وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب بلاغي بحث وتحري بجرم ترويج عملة مزيفة  وسرقة سيارات، وهو من اصحاب السوابق.

سلم الى القطعة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

بيروت في 10/2/2017

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