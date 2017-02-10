شعبة المعلومات تلقي القبض على سارق سيارات من محافظتي بيروت وجبل لبنان

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة
البــــــلاغ التالـــــي:
حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة سيارات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.
بتاريخ 8/2/2017 وفي محلة جل الديب، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات من توقيف مشتبه به، ويدعى :
- ف .ع. (مواليد عام 1985، لبناني)
بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالعديد من عمليات سرقة السيارات حيث يعمد الى نقلها الى احدى البلدات البقاعية بهدف بيعها لقاء مبالغ مالية، كما اعترف بتعاطيه المخدرات .
وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب بلاغي بحث وتحري بجرم ترويج عملة مزيفة وسرقة سيارات، وهو من اصحاب السوابق.
سلم الى القطعة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
بيروت في 10/2/2017