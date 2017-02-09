اتصل بنا
ابراج
كاريكاتور
طقس
فيديو
تكنولوجيا
اقتصاد
رياضة
صحة
فن
العالم
العرب
لبنان
الرئيسية
ورد الآن
عاجل: حاخامات يقتحمون المسجد الإبراهيمي في الخليل قبل قليل
عاجل: داعش قتل 40 من القوات الكردية في هجوم بريف الرقة الغرب...
عاجل: الأمين العام للأمم المتحدة يتجه لتعيين «سلام فياض» مبع...
انقاذ زورق سياحي في جونية
جريح بإشكال حصل في مقهى داخل مخيم البداوي تخلله إطلاق نار
الداخلية البحرينية: تنفيذ عدد من العمليات الأمنية اليوم وبعض...
قتيل نتيجة حادث صدم على طريق عام المعروفية عاليه
عاجل: جرح شخصين بإطلاق نار في تل أبيب وتوقيف المنفذ
عاجل: قتلى وجرحى بانفجار في حي الزهراء الموالي للنظام السوري...
جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق الميناء طرابلس
اهالي بزيزا رفضوا استئناف العمل في مصنع سحب زيت الجفت
عاجل من تركيا: مقتل 5 جنود باشتباكات مع داعش بمعارك الباب شم...
اشكال بين شبان في الليلكي تطور الى اطلاق نار
"داعش" يتبنى إطلاق صواريخ على مدينة إيلات الإسرائيلية
عاجل.. مصادر فرنسية: جرحى في انفجار مفاعل نووي
الرئيسية
»
أمن وحوادث
»
جريح بإشكال حصل في مقهى داخل مخيم البداوي تخلله إطلاق نار
جريح بإشكال حصل في مقهى داخل مخيم البداوي تخلله إطلاق نار
on February 9, 2017
Share this on WhatsApp
جريح بإشكال حصل في مقهى داخل مخيم البداوي تخلله إطلاق نار
التعليقات
أخبار قد تهمك
فتاة سورية من آل الشحاذة ضاعت في نهر إبراهيم
توقيف عبد الحكيم امون بتهمة الانتماء إلى داعش في عرسال
الامن العام: توقيف 8 اشخاص لارتكابهم افعالا جرمية
جريح نتيجة حادث صدم على طريق برج المر
جريح نتيجة اشكال في حي الزراعة في الميناء – طرابلس
مقتل حسن حيكو وإصابة زوجته وطفليه في حادث سير على طريق العبودية
قيادة الجيش تنعي الرقيب أول الشهيد وسيم الحاج
توقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهم
Tags:
إطلاق
,
البداوي
,
بإشكال
,
تخلله
,
جريح
,
حصل
,
مخيم
,
مقهى
,
نار
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Buzz
Twitter
Facebook
RSS
Email
Advertisement
القائمة
القائمة
Select Category
أخبار
الرياضة
العرب
سوريا
لبنان
أمن وحوادث
بلديات
بيئة
تربية وثقافة
ابراج
اراء
اقتصاد
العالم
أسرار
تركيا
كاريكاتور
المفكرة
اليانصيب الوطني اللبناني
تكنولوجيا
حكايات الناس
صحة
صيدا
طقس
عاجل
فن
فيديو
قال لي ابي
لوتو
مسيحيو الشرق
مقالات
مميز
وفيات
خدمة الواتس آب
فيسبوك
آخر الأخبار
الأسد يظهر باستقبال “مخطوفات اللاذفية”.. وهذا ما قاله بالفيديو؟
أكثر من 100 قتيل في البرازيل بسبب أعمال شغب
توقعات الأبراج ليوم الجمعة 10 فبراير 2017 مع ماغي فرح حظك اليوم
ظاهرة فلكية فريدة يشهدها العالم الجمعة
اشترى لوحة سيارة تحمل الرقم «1».. لكن
فتحوا قبره بعد 35 يوما من وفاته وما اكتشفوه صادم
حظك اليوم و توقعات الأبراج الجمعة 10-2-2017
توقعات الأبراج ليوم الجمعة 10-2-2017
دراسة: شرب الحوامل من الزجاجات البلاستيكية يجعلهن أكثر عرضة لإنجاب طفل بدين
البيت الأبيض: ترامب يلتقي رئيس وزراء كندا الإثنين المقبل
عاجل: حاخامات يقتحمون المسجد الإبراهيمي في الخليل قبل قليل
يمكنك الآن معرفة أحوال الطقس من خلال فيسبوك!
طالب بريطاني يشعل 20 جنيهًا إسترلينيًا أمام مشرّد يتجمد من البرد
عاجل: داعش قتل 40 من القوات الكردية في هجوم بريف الرقة الغربي
عاجل: الأمين العام للأمم المتحدة يتجه لتعيين «سلام فياض» مبعوثا إلى ليبيا
فيديو.. مسن خليجي ينزل من سفح جبل مرتفع بخفة ولياقة عالية
مغردون سعوديون يطالبون “بترحيل الاجانب “
انقاذ زورق سياحي في جونية
عاجل..هاكرز مغاربة يُوجهون ضربة موجعة لهذه الفنانة لبنانية
جريح بإشكال حصل في مقهى داخل مخيم البداوي تخلله إطلاق نار
تويتر
Tweets by @cedar_news
الوسوم
إقتصاد وأعمال
برج الحمل
إقتصاد
لبنان
برج الثور
برج الدلو
ترامب
داعش
سوريا
برج العقرب
فيديو
عاجل
ماغي فرح
برج الجوزاء
السعودية
برج السرطان
برج العذراء
برج الميزان
برج القوس
أعمال
Home
اتصل بنا
البث المباشر
من نحن
Copyright © 2017
Cedar News | سيدر نيوز، أخبار من لبنان
. All rights reserved.
Social Media Auto Publish
Powered By :
XYZScripts.com