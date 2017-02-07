عاملة بنغالية ألقت نفسها من الطبقة الخامسة في صيدا
on February 7, 2017
أقدمت عاملة من التابعية البنغالية , على القاء نفسها من منزل مخدومها الذي يقع في الطبقة الخامسة من احد الابنية السكنية عند البولفار الشرقي لمدينة صيدا، ونقلت وهي في حال الخطر الى مستشفى حمود الجامعي. وحضرت القوى الامنية الى المكان وبوشرت التحقيقات.
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