سوري إدعى في مخفر المصنع أن ولده غادر منزله ولم يعد on January 12, 2017

افيد أن السوري محمد حمد النواصرة إدعى لدى مخفر المصنع أن ولده دهام من مواليد العام 2000، خرج بتاريخ 10 الحالي من منزل ذويه في بلدة المرج – البقاع الغربي الى جهة غير معروفة ولأسباب مجهولة.

واوضح الوالد أن “ولده لا يعاني أي أمراض عصبية أو نفسية ولا يتناول المهدئات”.

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