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مواصلة الجهود لاخماد الحريق داخل معمل لتصنيع الفحم في وادي الكفور.
on January 10, 2017
مواصلة الجهود لاخماد الحريق داخل معمل لتصنيع الفحم في وادي الكفور.
تعمل عناصر من الدفاع المدني ،من مراكز متعددة، منذ الساعة ١٣:٠٠ وحتى الساعة من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠١٧/١/١٠ على اخماد حريق هائل شب داخل معمل لتصنيع الفحم في وادي الكفور -النبطية.
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