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حادث تصادم بين سيارتين على جسر الكوكودي اول انفاق المطار سبب بازدحام مروري خانق على اوتوستراد الاسد المسلك الغربي – الاضرار مادية on January 10, 2017

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