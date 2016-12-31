3 قنابل القيت في طرابلس واحدة منها على محل للمشروبات الروحية on December 31, 2016

القيت اللية 3 قنابل في طرابلس واحدة على محل للمشروبات الروحية في منطقة الزاهرية، ما أدى إلى تضرر واجهته وسيارة مركونة بقربه، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وبدأت العمل على ملاحقة الفاعل.

ثم القيت قنبلة صوتية في مجرى نهر أبو علي، كانت الثانية هذا المساء.

بعد قنبلة الزاهرية، كثف الجيش وقوى الأمن الداخلي، كفوا الاجراءات الأمنية المتخذة ليلة رأس السنة حيث عززوا قواتهم وحواجزهم في المنطقة.

ومنذ قليل ألقى مجهول قنبلة في حارة الزعبية في التبانة، واقتصرت الأضرار على الماديات. وعلى الفور توجهت القوى الأمنية إلى المكان.

التعليقات