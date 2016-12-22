3 قرارات اتهامية بجرمي الانتماء إلى النصرة وداعش والقتال في سوريا on December 22, 2016

اصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم ثلاثة قرارات اتهامية.

اتهم في القرار الأول السوري احمد المحمد في جرم الإنتماء الى داعش ومشاركته في القتال في المنضج في سوريا سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958.

وجاء الإتهام بعدما فسخت محكمة التمييز الجزائية قرارالقاضي صوان بعدم صلاحية القضاء اللبناني محاكمة مجرمين سوريين ارتكبوا جرائمهم في سوريا ومن بينهم سوريون. واعتبرت محكمة التمييز انه مجرد وجود هؤلاء الأشخاص على الأراضي يجب ان يحاكموا في لبنان.

اتهم في القرارالثاني شادي الخطيب في مخيم البداوي لالتحاقه بجند الشام وجبهة النصرة في سوريا سندا الى المواد عينها أعلاه.

واتهم في القرار الثالث السوري محمد احمد علي الدالاتي لانتمائه الى تنظيم داعش في مجدل عنجر والمشاركة في القتال في سوريا سندا الى المواد عينها أعلاه. وأحالهم امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

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