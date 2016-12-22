تسليم مطلقي النار على مسؤول الصاعقة في البداوي

أصدرت الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي بيانا أعلنت فيه تسليم مطلقي النار على مسؤول منظمة الصاعقة منذ يومين.
واشار البيان ” بعد متابعة لحادث الاعتداء الذي تعرض له مسؤول منظمة الصاعقة في الشمال الاستاذ عبد الراشد فجر يوم 2016/12/20 اثناء توجهه من منزله لاداء صلاة الفجر في المسجد، وبعد متابعة الامر من قبل الفصائل واللجنة الامنية وبالتنسيق مع الجهات اللامنية اللبنانية. بادر اهالي المتورطين بتسليم ابنائهم لمخابرات الجيش مباشرة. وهنا نوجه التحية للاهالي”.
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أصدرت الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي بيانا أعلنت فيه تسليم مطلقي النار على مسؤول منظمة الصاعقة منذ يومين.