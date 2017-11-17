الجامعة اللبنانية إفتتحت مؤتمرها السابع Bio Beirut ومنحت الدكتوراه الفخرية لفيليب سالم on November 17, 2017

افتتحت كليات العلوم والعلوم الطبية والمعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية مؤتمرها السابع Bio Beirut، الذي يعنى بعلم المناعة والامراض السرطانية، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الاعلام ملحم الرياشي، في قاعة المؤتمرات الكبرى في مجمع رفيق الحريري الجامعي في الحدث، تخلله منح دكتوراه فخرية للبروفسور فيليب سالم لانجازاته الواسعة في علوم امراض السرطان.

حضر المؤتمر رندى عاصي بري ممثلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب محمد رعد، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب وعمداء الكليات ومدراء واساتذة وعدد من الباحثين والمتخصصين وقيادات امنية وعسكرية وفاعليات سياسية وتربوية وحشد من الطلاب.

وتحدث الوزير الرياشي خلال المؤتمر، منوها بدور الجامعة اللبنانية “الريادي لكل الوطن”، مؤكدا “انها ستبقى منبعا للمعرفة والعلم والتقدم”. وشكر الجامعة على اقامتها لهذا المؤتمر “لما له من اهمية على صعيد العلاجات السرطانية”، داعيا الى “دعم الابحاث العلمية”.

ايوب

من جهته، كد البروفسور ايوب “ان دعم الجامعة اللبنانية خزان المعرفة هو دعم لمسيرة الوطن”، وقال: “إن هذا المؤتمر الذي تعقدون هو ثمرة تعاون بين مؤسسات وجدت لتكون الراعية لهذا الدور، وان أهميته تكمن في استثمار لخيرات وخبرات تتوزع في شتى النواحي الإنمائية”.

وتحدث ايوب عن مناقبية البروفسور سالم، وقال: “الطبيب الحاضر بيننا البروفسور سالم الذي ابتكر علاجات متقدمة لأمراض السرطان وكتبت عنه الصحافة العربية والعالمية حتى بلغت شهرته آفاقا بعيدة بفضل نجاحه البارز كطبيب تمسك بالبحث العلمي الحديث واعتبره طريقا للمعرفة الحقيقية، واستطاع أن يفرض اعتراف أهل الطب بمقدرته وكفاءته، حتى غدا مرجعا يسترشد منه الباحثون والأطباء، بعد أن واجه تحديات في نظرياته العلمية التي لم يكن بمقدور أحد أن يمنعها”.

اضاف: “البروفسور سالم، إبن بلدة بطرام في قضاء الكورة، حمل إسم لبنان إلى دول العالم ورفعه عاليا في مسيرته الطبية، وهناك حقق ما لم يستطع أن يحققه في بداياته،

ونال عليه التقدير والثناء والشهرة. هو الإنسان الذي يتحلى بالقيم والمفاهيم الأخلاقية، وهو الوطني الذي يحب الأرض والوطن وهو البار بالأهل والأصدقاء والمقربين”.

بدران

وشدد عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، على “أهمية المؤتمر في عرض أبرز ما توصل اليه العلم في مجابهة مرض السرطان”، وقال: “تعلمون ما لهذا القرن الحادي والعشرين من مميزات خاصة وضغوطات شديدة وتغيرات متسارعة، الا انه وبالرغم من التطور السريع الذي يعيشه عالمنا الآن في شتى مجالات العلوم وتفوق الانسان وما حققه من انجازات نوعية في مختلف ساحات الابداع والابتكار، ثمة تحديات كبيرة ما زالت تؤرق شعوب العالم، وأبرز هذه المشاكل امراض السرطان”.

اضاف: “ان هذا الواقع المؤلم لنا جميعا والمهدد لحياة الملايين من الافراد حول العالم يحتم علينا التكاتف والوقوف جنبا الى جنب مع مسؤولين وخبراء ونخب طبية وبحثية من اجل استحداث طرق ونظم اكثر تطورا وفعالية للوقاية وعلاج المصابين”.

واشار الى ان “مؤتمرنا هذا جاء ليجمع نخبة من الباحثين والاطباء على مدى يومين في سبع جلسات متخصصة، لمناقشة أحدث ما توصل اليه العلم، ألا وهو تفعيل جهاز المناعة والعلاج بمضادات ال CTLA4 و PD1 من اجل المساعدة في القضاء على هذا المرض”.

سالم

وتحدث المكرم سالم بالمناسبة عن أحدث ما توصل اليه العلم في معالجة الامراض السرطانية وخصوصا العلاج المناعي، مشيرا الى ان العلاج المناعي قد غير مفاهيم كثيرة في علاج الأمراض السرطانية، وسيبقى قائما نظرا لفعاليته.

وقال: “بدأت معالجة داء السرطان بالعلاج الكيميائي (Chemotherapy)، ثم جاء العلاج البيولوجي (Biological Therapy)، وصولا الى العلاج المستهدف (Targeted Therapy) والذي يستهدف الخلية السرطانية دون أن يمس الخلية الصحيحة بأي ضرر. والآن بدأنا بالعلاج المناعي (Imuno Therapy)، الذي لا يستهدف الخلية السرطانية مباشرة بل يستهدف المناعة ويقويها بحيث تصبح المناعة قادرة على تدمير الخلية السرطانية”.

واضاف: “لقد وضع الخالق في جسد الانسان وفي كل مخلوق حي، جهازا يدعم الحياة ويحميها من أي اعتداء عليها. عندما يصاب المرء بالزكام نتيجة التهاب يسببه الفيروس، ترصد خلية المناعة الفيروس وتحدد هويته الغريبة، كما تحدد أيضا أنه العدو المعتدي فتنقض عليه وتقتله، وبهذا يتم الشفاء. هذه المعركة تحدث مع معظم الأمراض، إلا أنها لا تحدث في الأمراض السرطانية، فالخلية السرطانية خلية ذكية وأول ما تقوم به هو شل جهاز المناعة وبناء حائط بينها وبينه كي لا يتمكن من التعرف إليها. وبهذا تنمو الخلية السرطانية وتتكاثر، ومن ثم تنتشر. وانطلاقا من معركتنا هذه، تركزت الأبحاث العلمية الحديثة على تطوير علاجات جديدة تدعم جهاز المناعة وتهدم الحائط بين الخلية المناعية والخلية السرطانية، وبذلك توفر الفرصة للخلية المناعية للتعرف الى الخلية السرطانية بصفتها جسما غريبا وخطرا، كما تعطيها القدرة على تدميرها. هذا المنحى الجديد هو اهم تطور في معالجة الأمراض السرطانية في السنوات الخمس الأخيرة. وها نحن اليوم نملك أدوية جديدة مثل Keytruda، Tecentriq، Nivolumab، Ipilimumab. إن Tecentriq هو اليوم من أفضل الأدوية لعلاج سرطان المثانة. اما الأدوية الثلاثة الأخرى فهي ذات فاعلية عالية في معالجة سرطانات الجلد والرئة والكلى”.

وتابع سالم: “يسألونك بعد كل هذا التقدم، لماذا لا يزال الناس يموتون بهذه الأمراض الواحد تلو الآخر؟ هذا لاننا لم نتمكن بعد من وضع المعرفة العلمية التي نتملكها في خدمة الناس والمرضى. كما أن الدراسات تشير الى أن أقل من 7 في المئة من المرضى المصابين يتلقون علاجات حديثة وفعالة، فالسواد الأعظم من المرضى لا يزال يتلقى علاجات خارج حدود العلم”.

وأعلن سالم، ان في مركزه الطبي الذي يحمل اسمه والموجود في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية “تم البدء بمنحى جديد، حيث يمزج العلاج المناعي مع العلاج الكيميائي مع العلاج المستهدف. وقد أظهرت النتائج أن هذا المنحى يقود الى نتائج مذهلة لم يرها أحد من قبل. وقد يكون هذا المنحى هو الطريق الجديد للوصول الى الشفاء التام”.

سالم

وبعد منحه دكتوراه فخرية في علم الاورام السرطانية من الجامعة اللبنانية، قال سالم: “يصعب علي الكلام ليحمل شكري، شكري للجامعة وللذين قاموا بتنظيم هذا المؤتمر. أود ان اخص بالشكر رئيس الجامعة البروفسور ايوب ومنسق المؤتمر البروفسور بدران لدعوتكم لي للاشتراك في هذا المؤتمر ولتكريمي ومنحي دكتوراه فخرية. هذا المؤتمر يأخذ الجامعة الى الحدود الجديدة للمعرفة كما يأخذ الجامعة الى العالم. أمر آخر يأخذ الجامعة الى العالم وهو البحث العلمي. نحن نؤمن بفلسفة قد تختلف عن فلسفة التربية والتعليم العالي في المشرق العربي. هم يؤمنون بأن البحث العلمي مادة ترفيهية ونحن نؤمن بأن البحث العلمي مادة ضرورية. من هنا نبارك الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجامعة اللبنانية للعبور من فلسفة التعليم التقليدية الى فلسفة التعليم التي تهدف الى تدريب العقل”.

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