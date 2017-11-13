تعميم من رئيس الجامعة اللبنانية يقضي بوقف تنفيذ مذكرتين اداريتين on November 13, 2017

صدر عن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب التعميم رقم 54، والذي يقضي بوقف تنفيذ المذكرتين الإداريتين رقم 7 تاريخ 13/6/2017 ورقم 8 تاريخ 19/6/2017، وجاء في التعميم ما يلي: “بناء على القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم 70/2017 – 2018 تاريخ 9/11/2017 القاضي بوقف تنفيذ المذكرة الإدارية رقم 7 تاريخ 13/6/2017 (تحديد مواعيد التسجيل في الجامعة اللبنانية للعام الجامعي 2017 – 2018)، والمذكرة رقم 8 تاريخ 19/6/2017، (توضيح بعض بنود المذكرة الإدارية رقم 7/2017).

ولحين صدور الحكم النهائي

بوقف تنفيذ المذكرتين المذكورتين أعلاه بحيث:

– يسمح للطلاب المسجلين في أكثر من اختصاص في العام الدراسي ذاته وفي مراحل الشهادات كافة (إجازة – ماسستر – دكتوراه) أو في مرحلتين مختلفتين بالتسجيل لغاية 30 تشرين الثاني 2017.

– يحتفظ الطلاب المسجلون في كليتين أو في اختصاصين مقفلين الذين سبق وتسجلوا في الكليات والاختصاصات المقفلة بالأرصدة التي نجحوا فيها في حال تعذر تسجيلهم للعام الجامعي 2017 – 2018”.

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