نوفل رئيسا للمجلس الثقافي في بلاد جبيل on November 10, 2017

عقدت الهيئة العامة للمجلس الثقافي في بلاد جبيل اجتماعا في مقرها في جبيل تم خلاله انتخاب هيئة ادارية جديدة وفازت اللائحة المرشحة بالتزكية وتضم الناشط في المجتمع المدني الدكتور نوفل نوفل رئيسا، سمير حيدر نائبا للرئيس، توفيق صفير امينا للسر، طوني ابو حيدر امينا للصندوق، الاب جوزف الدكاش علاقات عامة، سامية الزغندي لجنة حقوق الانسان، انطوان رعد اللجنة الادبية، مروان شديد علاقات خارجية ومفوض المجلس لدى الحكومة فكتور ميرزا لجنة التراث والشعر العامي، عماد الهاشم محاسبا ورئيسا للجنة الصحية حسن حيدر اللجنة التربوية جورج عبيد لجنة التجهيز.

نوفل

وشكر نوفل جميع الاعضاء على “دورهم الريادي في تجسيد رسالة بلاد جبيل الفكرية والثقافية، منوها بما انجزته الهيئة الادارية السابقة ولاسيما لجهة تحفيز النشاطات الثقافية انسجاما مع ما اضطلعت به تاريخيا هذه المنطقة”، مؤكدا “روحية التعاون التي تسود بين اعضاء المجلس الثقافي والتي من شأنها أن تجعل دوره متقدما في نهضة بلاد جبيل الحضارية وانفتاحها على التعددية الثقافية التي تميز لبنان”، مشيرا الى ان “برنامج الهيئة الادارية الجديدة للمجلس الثقافي ستكون حافلة بالنشاطات المتنوعة التي تخدم لبنان بشكل عام ومنطقة جبيل خصوصا”، لافتا الى ان “هذه النشاطات هادفة لناحية ترقية الفكر الانساني وتعزيز الحس الوطني وترسيخ القيم التي بتنا بامس الحاجة اليها”.

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