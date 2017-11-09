معرض للوسائل التعليمية في مخيم برج البراجنة on November 9, 2017

نظمت جمعية “الاخوة للعمل الثقافي الاجتماعي”، بالتعاون مع جمعية “أرض الانسان” – ايطاليا، معرضا للوسائل التعليمية، في قاعة الجمعية في مخيم برج البراجنة، في حضور شخصيات وفاعليات تربوية واجتماعية ومهتمين، بالاضافة الى الاطفال واهاليهم.

بعد جولة في ارجاء المعرض، القى منسق جمعية الاخوة مدير المعرض يوسف عبد العال كلمة اكد فيها “دور العلم في رفع قيمة الانسان واستثمار قدراته”، مشيرا الى “مسؤولية المجتمع في حماية وتطوير العملية التربوية، ودور الجمعيات والهيئات غير الحكومية، كرديف هام للمدرسة والمنزل”.

ورحب مدير الجمعية حسن مصطفى بالحضور “في هذا اللقاء العلمي بأبعاده التربوية والثقافية والوطنية والاجتماعية والانسانية”، وقال: “ان ما رأيتم داخل هذه القاعة من ادوات ووسائل ووثائق تتصل بالعملية التربوية هي نتاج مبادرات متواضعة لفريق العمل التربوي في جمعية الاخوة، مبادرات حاولت الاستجابة لحاجات الطفل بالترفيه والتعليم واحداث ثغرة في جدار المنظومة التربوية لضرورة الاصلاح منهجا واسلوبا بما يتلائم مع متغيرات العصر ومستجداته ومواجهة تحديات المستقبل ومتطلبات الواقع والارتقاء بواقع المدرسة بصفتها مختبرا للأجيال تمكنهم من الابداع وتطوير مهارات التفكير وانتاج المعرفة”.

واضاف: “اننا من موقع الشراكة والعمل، نحاول اثارة اشكاليات المسألة التربوية بتواضع من أجل القيام بخطوة الى الامام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الهيئات التربوية ذات الصلة”.

وختم شاكرا مؤسسة “ارض الانسان” الايطالية والبرنامج الفلسطيني في منظمة اليونيسف على جهودهما في دعم ورعاية الانشطة التربوية والثقافية والاجتماعية والنفسية.

وأشار مدير مؤسسة ارض الانسان – ايطاليا فابريزيو فيتالي الى “ان مجموعة من الشركاء في مناطق مختلفة من لبنان سيقيمون معارض مشابهة”.

وشدد على التعليم الشامل، داعيا الى “معرفة قدرات الاطفال لوضع الخطط بمساعدتهم”. وقال: “المطلوب الانتقال من العمل الروتيني وبناء القدرات التي تساعد في التعليم وان تكون هناك مشاركة بين المدرسة والجمعية والاهل”.

وشكر الدول المانحة خصوصا فرنسا، النروج، اليونيسف وجمعية الاخوة.

من جهته، اشار مدير اليونيسف للبرنامج الفلسطيني نزيه يعقوب الى “النقص في التمويل لليونيسف والمؤسسات”، داعيا الجمعيات الى الاعتماد على نفسها والتنسيق مع المؤسسات لتعزيز العمل التطوعي. وطالب الدول المانحة بتعزيز التمويل للبنان لان له الاولوية”.

التعليقات