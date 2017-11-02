كلية السياحة في جامعة AUL نظمت يوما طالبيا مفتوحا on November 2, 2017

أقامت جامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان AUL- كلية السياحة وادارة الفنادق، في حرمها الرئيسي في بيروت، بالتعاون مع مؤسسات سياحية وفندقية دولية، يوما طالبيا مفتوحا للاطلاع على الاختصاصات السياحية والفندقية وادارة المؤتمرات الجديدة التي تراعي حاجات سوق العمل ومعايير الجودة والنوعية في المناهج التعليمية الدولية، وذلك بحضور الدكاترة: نائب رئيس الجامعة زياد بكداش، عميد كلية السياحة وادارة الفنادق بشير مزهر، عميد شؤون الطلاب الاجانب حسام فرفور ومدير العلاقات الخارجية شريف شهاب، مدير شؤون الموظفين غسان حمزة والهيئة التعليمية والادارية في الجامعة وممثلي الفنادق والمطاعم اللبنانية والعربية والاجنبية ووجوه نقابيه واجتماعية واعلامية والطلاب.

بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيب من عريف الحفل وسام المصري، كانت كلمة لمزهر شدد خلالها على “اهمية التعاون القائم بين الجامعة ومؤسسات القطاع الفندقي في لبنان والخليج واسيا واوروبا، والعمل الاحترافي المشترك لتقديم كل جديد على صعيد العلوم الفندقية والضيافة من خلال برامج تلحظ التطوير والخبرة والحداثة لمواكبة متطلبات وحاجات هذا القطاع”.

وتخلل اليوم الطالبي لقاء بين الطلبة الخريجين في سنوات سابقة يعملون في المؤسسات الفندقية المشاركة والطلبة الحاليين لاطلاعهم على تجربتهم الوظيفية والخبرات التي نالوها عمليا، وتم توزيع شهادات تقدير لمدراء الفنادق والطلبة الخريجين.

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