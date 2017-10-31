صدرو كتاب أنتولوجيا الأدب اللبناني لجورج لبكي on October 31, 2017

صدر كتاب “أنتولوجيا الأدب اللبناني الناطق بالفرنسية”، للبروفسور جورج لبكي عن مؤسسة الفكر اللبناني، حيث يطرح تاريخ هذا الأدب ويستعرض من خلال مقتطفات للكتاب اللبنانيين الكبار في الأدب والشعر والمسرح، أصل هذا الفكر وتطوره.

يعود “تاريخ الأدب اللبناني الناطق بالفرنسية” إلى أكثر من قرن ونصف، وقد أخذ نقطة انطلاقه من إدخال التدريس الفرنسي في مدرسة عينطورة في أوائل القرن التاسع عشر. شكري غانم، من قدامى مدرسة عينطورة هو والد هذا الأدب. يضم الأدب اللبناني الناطق بالفرنسية عددا كبيرا من المؤلفين الذين يتوزعون في جميع البلدان الناطقة باللغة الفرنسية مثل لبنان وفرنسا وكندا.

وقد نال كل هذه الإشادات بفضل العديد من الكتاب مثل جورج شحادة، أندريه شديد وأمين معلوف الذي انتخب عضوا في الأكاديمية الفرنسية. هذه الببليوغرافيا هي تركيز على أدب فريد يجمع الآلاف من الأعمال في جميع الأنواع الأدبية، ويضم أكثر من 134 كاتبا يمثلون أفضل هذه المؤلفات.

عمل لبكي هو عمل موسوعي يركز على هذا الأدب الذي يمثل الفكر اللبناني في عمقه، كما يعالجه بوضوح وشمولية مستعينا بلغة التراكيب اللغوية الجميلة التي تزخر بها اللغة الفرنسية. وهو يشهد على حيوية هذا الأدب الذي يبرز في جميع الأنواع الأدبية.

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