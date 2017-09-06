نقيب معلمي المدارس الخاصة التقى عدوان ونقل عنه تأكيده أحقية السلسلة
on September 6, 2017
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وطنية – واصل نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود زيارة النواب في سياق اللقاءات التربوية، والتقى عبود اليوم مع وفد من مجلس النقابة، ورئيس مصلحة المعلمين في “القوات اللبنانية” رمزي بطيش، النائب جورج عدوان وعرضوا لموضوع سلسلة الرتب والرواتب، إضافة إلى موضوع فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض عدوان بالتفصيل، كل النقاط والقوانين المتعلقة بالسلسلة مؤكدا أحقيتها.
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