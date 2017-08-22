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الشاعرة جميلة حمود تصدر باكورة أعمالها الشعرية “دمع الزنابق” عن دار الأمير في بيروت 

on August 22, 2017

الشاعرة جميلة حمود تصدر باكورة أعمالها الشعرية” دمع الزنابق ” عن دار الأمير في بيروت .

صدر حديثاً عن دار الأمير في بيروت ديوان ” دمع الزنابق ” للشاعرةجميلة حمود . الديوان الذي قدم له الدكتور ناظم حمد السويداوي يقع في 208 صفحات من القطع الوسط موزعة على 78 قصيدة.

دمع الزنابقه

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