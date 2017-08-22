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» الشاعرة جميلة حمود تصدر باكورة أعمالها الشعرية “دمع الزنابق” عن دار الأمير في بيروت
الشاعرة جميلة حمود تصدر باكورة أعمالها الشعرية “دمع الزنابق” عن دار الأمير في بيروت
on August 22, 2017
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الشاعرة جميلة حمود تصدر باكورة أعمالها الشعرية” دمع الزنابق ” عن دار الأمير في بيروت .
صدر حديثاً عن دار الأمير في بيروت ديوان ” دمع الزنابق ” للشاعرةجميلة حمود . الديوان الذي قدم له الدكتور ناظم حمد السويداوي يقع في 208 صفحات من القطع الوسط موزعة على 78 قصيدة.
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