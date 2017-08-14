رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية حذرت من تجاهل نداءات الأساتذة وقررت الاعتصام on August 14, 2017

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا من ضمن اجتماعاتها المفتوحة برئاسة د. محمد صميلي في مقر الرابطة.

واصدرت البيان الآتي: “قدم رئيس الهيئة عرضا للمناقشات التي جرت في اللقاء الحواري الذي دعا له فخامة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري. وخلال هذه اللقاء أكد رئيس الهيئة على حقوق الأساتذة ومكتسباتهم وتحديدا لجهة صندوق التعاضد وضرورة الحفاظ على التقديمات الاجتماعية للأساتذة، وكذلك إقرار سلسلة رواتب جديدة لأساتذة الجامعة.



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وفي سياق دفاع الرابطة عن حقوق الأساتذة ومكتسباتهم أعدت الهيئة التنفيذية مشروع قانون معجل مكرر لاستثناء صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية من أحكام المادتين 31 و33 من قانون السلسلة الذي سبق للمجلس النيابي أن أقره.وفي نهاية الاجتماع، وتحذيرا لجميع المسؤولين من التمادي بتجاهل نداءات الأساتذة، قررت الهيئة تنفيذ اعتصام في ساحة رياض الصلح لأساتذة الجامعة، نهار الأربعاء الواقع فيه 16/8/2017، الساعة العاشرة صباحا. وذلك تزامنا مع انعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، وهي تدعو جميع الأساتذة الى المشاركة الكثيفة في هذا الاعتصام”.