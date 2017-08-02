بنتائج المرحلة الثانية من الانتخابات الداخلية لـ”التيار” on August 2, 2017

ناشدت رابطة التعليم الثانوي الرسمي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “الإسراع بإقرار سلسلة الرتب والرواتب قطعا للطريق أمام المصطادين في الماء العكر، وقطعا للطريق أمام المهولين بخراب البلد من جراء إعطاء كل ذي حق حقه”.

عقد مكتب فرع الجنوب في “الرابطة”اجتماعا تشاوريا في ثانوية حسن كامل الصباح، في حضور رئيس الهيئة الإدارية “الرابطة”الأستاذ نزيه جباوي، وأمين شؤون الإعلام الأستاذ أحمد الخير، ومقرر فرع الجنوب الأستاذ فؤاد ابراهيم وحشد غفير من الأساتذة والمندوبين.

استهل الاجتماع بمداخلة ترحيبية لبراهيم ، وجه من خلالها تحية للجيش اللبناني في عيده، مؤكدا على “المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة”..

ثم دار النقاش حول سلسلة الرتب والرواتب وما آلت إليه الأمور لا سيما بعد التسريبات الإعلامية عن إمكانية رد السلسلة إلى المجلس النيابي، هذا التهويل الذي انكبت على دعمه وتغذيته الهيئات الاقتصادية المتضررة أصلا من إشباع الفقير في هذا البلد. وكان هناك مداخلات قيمة لكل من رئيس الرابطة وامين شؤون الاعلام شرحامن خلالها شرحا وافيا ومستفيضا دقة المرحلة وحساسيتها

وقد ناشد المجتمعون فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “الإسراع بإقرار سلسلة الرتب والرواتب قطعا للطريق أمام المصطادين في الماء العكر، وقطعا للطريق أمام المهولين بخراب البلد من جراء إعطاء كل ذي حق حقه، كما نبه المجتمعون من التلكؤ بإقرار السلسلة الذي من شأنه أن يدفعنا مجددا إلى الشارع لنمارس حقنا الذي كفله الدستور والقانون”.

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