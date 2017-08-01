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رابطة المهني ناشدت رئيس الجمهورية توقيع قانون السلسلة وعدم رده الى المجلس النيابي on August 1, 2017

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