رابطة المهني ناشدت رئيس الجمهورية توقيع قانون السلسلة وعدم رده الى المجلس النيابي

عقدت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي اجتماعا اليوم بعد الظهر في مقر الرابطة – الدكوانة واصدرت بعده بيانا، تقدمت في مستهله “بالتهنئة والمعايدة من الجيش اللبناني بمناسبة الاول من آب”، آملة أن “تتكلل معاركه بالنصر المبين دفاعا عن حدود وطننا الغالي لبنان”.
وشكرت الرابطة “رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزر
اء سعد الحريري والكتل النيابية على جهودها التي أثمرت اقرار سلسلة الرتب والرواتب بشكلها الحالي”.
كما شكرت “الزملاء الاساتذة والمعلمين “لتضحياتهم ومواكبتهم لكافة التحركات التي دعت اليها الرابطة”.
وناشدت “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب وعدم رده الى المجلس النيابي”.