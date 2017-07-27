رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي اكدت على مطالبها بعد اقرار السلسلة on July 27, 2017

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي اجتماعا في مقرها في الأونيسكو اليوم ، واطلعت على مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقره المجلس النيابي وأحاله الى فخامة رئيس الجمهورية للتوقيع عليه. وبعد مناقشة تفاصيل القانون خلصت الى ما يلي:

1 – تتوجه الهيئة الإدارية بالشكر والتقدير الى المجلس النيابي الكريم رئيسا وأعضاء على إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإنصاف المتقاعدين بإعطائهم بعض حقوقهم المشروعة. كما تتوجه بالتحية والتقدير الى الزملاء المتقاعدين الذين شاركوا بكافة التحركات المطلبية طوال السنوات الماضية، والى المتقاعدين العسكريين والمدنيين.

2 – كانت الهيئة الادارية تطالب مع غيرها من روابط المتقاعدين بإقرار مبدأ التماثل بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد وتثبيته قانونا يعمل به دائما. لكننا لم ننجح في ذلك حتى تاريخه. وعليه سنبقى نطالب بإقرار هذا الميدأ الذي يساوي بين المتقاعدين.

3 – طالبت الهيئة الادارية بإقرار الزيادة دفعة واحدة عملا بمبدأ المساواة والعدل بين كل المستفيدين من السلسلة؛ إذ ان التقسيط الذي أقر ومُيِّز به المتقاعدون سيتسبب بخسارة تصل الى ما بين 25 و30 مليون ل ل لكل متقاعد. وعليه فستلاحق الهيئة الادارية هذا الموضوع وصولا الى تصحيحه.



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4 – تلفت الهيئة الادارية المعنيين في دوائر وزارة المالية أن لكل متقاعد قديم الحق بفروقات السلفة المعطاة على حساب السلسلة، حيث يبقى للمتقاعد ما يزيد عن الخمسين الف ل ل ابتداء من 1/1/2012 وحتى نفاذ هذا القانون.5 – كانت الهيئة الادارية تتمنى ان تتركز الإيرادات على كبار أصحاب المصالح المالية وعلى إيقاف مزاريب الهدر والفساد والسمسرات.6 – رغم كل الملاحظات والثغرات وغيرها في القانون تناشد الهيئة الادارية للأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي فخامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون التوقيع على القانون بعد انتظار دام سنوات.