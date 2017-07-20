مصلحة المعلمين في القوات هنأت الاساتذة بالسلسلة on July 20, 2017

تقدمت “مصلحة المعلمين في القوات اللبنانية” في بيان “بالتهنئة من الأساتذة كافة في القطاعين العام والخاص ومن الموظفين والقوى العسكرية والأمنية والمتقاعدين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب”، وأثنت على “نضالهم وتضحياتهم خلال سنين كثيرة لتحقيق هذا الحلم”.



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كما شكرت رئيس “حزب القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع على “سعيه ودعمه لنا للوصول إلى إقرار هذه الحقوق”.