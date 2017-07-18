أساتذة الثانوي الرسمي: لإقرار سلسلة عادلة ومنصفة on July 18, 2017

اكدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان “ان يوم 17 تموز هو يوم التعليم الثانوي بامتياز عبر التحاق 2174 أستاذا بكلية التربية، هذا العمل الذي بذلت جهودا جبارة من أجل إنجازه، وشكرت كل من ساهم في تبنيه ودعمه، مباركة للزميلات والزملاء التحاقهم ومتمنية اجتياز هذه المرحلة بتفوق، لأن الثانويات والطلاب بانتظارهم”.

واوضحت بيان:”نعاهد بأن الرابطة كانت وستبقى إلى جانبهم للمساعدة في استكمال هذه المرحلة حتى يحصلوا على كامل حقوقهم”، واشارت الى ان “التعليم الثانوي هو العمود الفقري للتعليم الرسمي فأساتذته يبذلون كل الجهود ويضحون بأوقاتهم أمام طلابهم للمحافظة على سمعة ومستوى الشهادة الرسمية بكل مندرجاتها مراقبة وتصحيحا وإعلانا للنتائج، ولقد جاءت مشرفة للثانويات الرسمية وتستحق شهادة تقدير على هذا الإنجاز”.

اضافت :”إن النتائج المميزة التي حققتها الثانويات الرسمية جدد الثقة بالمدرسة الرسمية، وسيشجع عددا كبيرا من طلاب المدارس الخاصة ولاسيما الفائزين منهم في الشهادة المتوسطة على أن يلتحقوا بها في العام المقبل”، وقالت:”عشية انعقاد الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري والتي ستكون سلسلة الرتب والرواتب أول بند من بنودها، نطالب الكتل النيابية بتحمل مسؤولياتها التاريخية عبر إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة لأساتذة التعليم الثانوي لرفع الظلم اللاحق بهم مع حفظ حق الأساتذة المتقاعدين عبر إعطائهم نسبة الزيادة نفسها التي ستعطى للموجودين في الخدمة”.

وناشدت رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة “كي يلتزموا بالوعود التي قطعوها أثناء اللقاءات التي عقدت معهم وترجمتها في جلسة المجلس النيابي، كما نحتفظ بحقنا بمتابعة اقتراح القانون المتعلق بالموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي الذي تبناه الدكتور عماد الحوت وصولا لإقراره”، كما استغربت “عدم ادراج تعديل قانون تعويض المديرين الذي وافقت عليه اللجنة النيابية مؤخرا ضمن جدول أعمالها”، وطالبت بإقرار مشروع قانون الفائض 2008 و2016 مع حفظ حق المتقاعدين الذين تجاوزوا شرط السن لإنصافهم”.

كذلك اعلنت الرابطة “متابعتها الدقيقة لكل ما يدور بشأن إقرار الحقوق”، ودعت نواب الأمة “إلى وقفة مسؤولة بعيدا عن الضغوطات التي بات جهاتها معروفة ومكشوفة، وهي ستتخذ الموقف المناسب بناء على التطورات التي ستحصل”.



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