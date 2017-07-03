أهالي طلاب الانجيلية في عين زحلتا: لن ندع قرار اقفال المدرسة يمر on July 3, 2017



إستنكر اهالي طلاب المدرسة الانجيلية في عين زحلتا، قرار اقفال المدرسة، واصدروا بيانا جاء فيه: “نحن اولياء امور تلامذة المدرسة الانجيلية تفاجأنا بقرار الجمعية الانجيلية، والقاضي باقفال المدرسة – فرع عين زحلتا ونستنكر هذا القرار جملة وتفصيلا، لما لهذه المدرسة من دور بناء في نشر رسالة المعرفة، والسلم والمحبة وارساء دعائم العيش المشترك بين كل شرائح المجتمع.

نعتبر هذا القرار بالاقفال جريمة تربوية بكل ما للكلمة من معنى، لان المدرسة بادارتها والهيئة التعليمية فيها اثبتت جدارتها وكفاءتها ومنافستها على كل الصعد الاكاديمية الاخلاقية والتربوية لذلك لن ندع هذا المشروع يمر.

سندعو كأهل وطلاب وفاعليات واحزاب الى وقفة تضامنية مع المدرسة طلابا واهالي وهيئات تعليمية، طالبين من ادارة الجمعية الانجيلية اعادة النظر بقرار الاقفال لما لهذه المدرسة من دور بناء في خدمة القضية التربوية على صعيد المنطقة”.

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