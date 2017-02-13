الجامعة اللبنانية اعلنت عن حاجتها للتعاقد مع أساتذة وأطباء في مختلف الإختصاصات on February 13, 2017

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان عن “حاجتها للتعاقد مع أساتذة وأطباء في مختلف الإختصاصات لتدريس (المواد السريرية والنظرية ) والعلوم الأساسية، في كلية العلوم الطبية.

تقدم الطلبات في مبنى كلية العلوم الطبية في مجمع رفيق الحريري الجامعي – الحدث ابتداء من 20/2/2017 لغاية 3/3/2017 ضمنا.

وللاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة، يرجى مراجعة أمانة سر الكلية”.

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