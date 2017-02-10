مذكرة مطلبية للأساتذة المتقاعدين في الثانوي: لاحتساب الدرجة الأخيرة وعدم المساس بالتقديمات on February 10, 2017

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي،اجتماعا استثنائيا، اقرت فيه مذكرتها المطلبية التي ستقدمها وتناقشها مع المعنيين.

وأشار بيان صادر عن الهيئة أن المذكرة ركزت على عدد من المطالب الأساسية وهي:

“أولا: حول كيفية احتساب المعاش التقاعدي: احتساب الدرجة الأخيرة للأستاذ الثانوي المتقاعد، بتاريخ إنتهاء خدماته، بما يعادلها في الجداول الجديدة الملحقة بهذا القانون والعائدة لفئته ورتبته، وتتخذ أساسا لإعادة احتساب المعاش التقاعدي لصاحب العلاقة على أساس الراتب الجديد الذي سيتقاضاه الأستاذ الثانوي الذي لا يزال في الخدمة الفعلية، بموجب هذا القانون.

ثانيا: استرجاع نسبة ال15% التي تقتطع من المعاش التقاعدي وخصوصا بعد ان استرجع النواب لأنفسهم نسبة ال25% التي كانت تقتطع من تعويضاتهم.

ثالثا: عملا بمبدأ العدالة والمساواة، تطالب الرابطة بتصحيح معاشات التقاعد التي أضحت على اربعة مستويات، عبر اصدار قانون يصحح الأخطاء التي تسببت بها قوانين تصحيح الرواتب منذ العام 1996.

رابعا: عدم المساس بأي من التقديمات الاجتماعية.

خامسا: الحفاظ على قيمة المعاش التقاعدي لورثة الأستاذ المتوفي.

سادسا: انصاف الأساتذة الذين انهوا خدماتهم بتعويض صرف”.

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