حمادة أصدر قرار إلحاق 2171 أستاذا ثانويا في كلية التربية للتعيين في ملاك الوزارة

أصدر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده قرارا يتعلق بإلحاق 2171 أستاذ تعليم ثانوي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية لمتابعة دراسة شهادة الكفاءة للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك بناء على المرسوم رقم 89 الصادر في الأول من شباط 2017 المتعلق بقبول الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية ليكونوا طلابا في كلية التربية ونيل شهادة الكفاءة المذكورة.
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