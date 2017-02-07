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حمادة أصدر قرار إلحاق 2171 أستاذا ثانويا في كلية التربية للتعيين في ملاك الوزارة on February 7, 2017

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