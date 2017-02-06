متعاقدو الاساسي: لا اضراب السبت وهو يوم تدريس عادي on February 6, 2017



وطنية – اوضحت لجنة المتابعة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان، “عن الاضراب الذي دعا اليه بعض النشطاء من المتعاقدين والمستعان بهم، ان ليس لديها النية بالتوجه نحو اضراب، واذ تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، تعلن ان يوم السبت الواقع فيه 11/2/2017 هو يوم تدريس عادي”.



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واشار البيان الى ان” التنسيق بين اللجنة ورابطة التعليم الاساسي جار على قدر كبير من ضمن لائحة موحدة من التعاون لايصال الصوت، وادراج المطالب. علما انه تم الاجتماع مع وزير التربية يوم الجمعة، واستمع الى هواجس المتعاقدين، واعدا “بتشكيل لجنة لمتابعة اوضاعهم. كما انه تواصل مع رئيس مجلس الوزراء لتوقيع عقود المتعاقدين في الجلسة المقبلة من هذا الاسبوع ليصار الى دفع المستحقات للفصل الاول”.واكدت اللجنة في ختام البيان “ان ليس لها اي علاقة باي بيان يصدر غير موقع من قبل رئيسها الاستاذ فادي عبيد”.