حراك المتعاقدين دعا لأوسع مشاركة الثلاثاء on December 24, 2016

دعا حراك المتعاقدين الثانويين، الى أوسع مشاركة مطلبية “لإعادة حقوق المتعاقدين المهملة والمنسية في ظل نظام لا مؤسساتي طائفي شخصاني تقوم وظيفته الأولى والأخيرة على إستقطاع المغانم والمكاسب دون ان يحرك ساكنا في كل ما يمس المواطن المقهور والمعلم سواء المتعاقد او الملاك، وكأن هؤلاء لا ينتمون الى وطنية خضبوها بمحابر أقلامهم على مدى عشرات سنين الآلام والمخاضات”.

وقدم المتعاقدون مطالبهم في التحرك كالاتي:

1-التثبيت العادل المنصف.

2-رفع أجر الساعة 5 آلاف ليرة للمتعاقدين في التعليم الثانوي والاساسي والمهني.

3-إقرار صيغة قانونية سريعة تقوم بإعدادها وزارة التربية هدفها إعطاء بدل نقل يومي عن كل يوم عمل مع تغطية صحية شاملة.

4-إعفاء أبناء جميع المتعاقدين المنتسبين الى المدارس الرسمية والثانويات والمهنيات من رسوم التسجيل.

5-المراجعة والتدقيق الفوري بكل المراجعات في ما يخص بدلات المراقبة والتصحيح دون إستثناء أحد وإرجاع قيمة الفروقات بأسرع وقت ممكن.

6-التعجيل بمستحقات الدفعة الأولى ليتم دفعها في أخر شهر كانون الثاني مع الالتزام بقرار معالي الوزير السابق الياس ابو صعب بدفع مستحقات المتعاقدين شهريا.

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