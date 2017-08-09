هيئة انماء الغبيري ترد على شمس الدين on August 9, 2017

بيان صادر عن هيئة انماء الغبيريإن هيئة انماء الغبيري تستنكر وتشجب الكلام الذي صدر عن ما يسمى بـِ ابراهيم شمس الدين، وترفض رفضاً قاطعاً التطاول على القيادات الروحية والسياسية للطائفة الشيعية التي كانت ولا زالت ضمانة لبنان وركيزة استقراره الامني والسياسي والاجتماعي.

وان كنا قد سكتنا في المرحلة السابقة لاعتبارات عديدة فلن نسكت بعد هذا البيان وكان لا بد من توضيح الآتي:

– ان أهالي وسكان منطقة الغبيري هم من حمى هذه الارض وهذه المؤسسات طوال فترة الحرب الاهلية ودافعوا عنها بدمائهم وقدموا الشهداء على امل تحقيق الاهداف التي رسمها الامام المقدس محمد مهدي شمس الدين وأولها كان انشاء مجمعاً تربوياً يضم الآلاف من الطلاب ويؤمن فرص عمل للكثير من ابناء وسكان المنطقة.

– بعدما تبين لنا فشل المؤسسات وانحدارها لمستوى غير مسبوق وغير مقبول نتيجة السياسة الشخصية لما يسمى رئيس الجمعية الخيرية الثقافية ابراهيم شمس الدين كان لا بد من رفع الصوت عالياً من اجل انقاذ هذه المؤسسات امام المصالح الشخصية والعائلية لذلك فنحن نطالب المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بالتدخل الفوري والحاسم لانقاذ المؤسسات المنهارة تحت وطأة سوء الادارة المتمثل بـِ ابراهيم شمس الدين.

– ان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى مسؤول عن الدفاع عن هذه المؤسسات وبقائها القلب النابض للمنطقة وللتربية في لبنان بما يكفل له القانون من تدخل لتصويب مسار هذه المؤسسات فاننا نشد على يد المجلس الموقر ان يُبقي هذه المؤسسات في صحة جيدة ليبقى الوطن والمنطقة والطائفة في صحة جيدة.

التعليقات