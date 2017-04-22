القومي الشويفات: مطمر الكوستابرافا يهدد صحة الناس والحل باقفاله on April 22, 2017

رأت مديرية الشويفات في “الحزب السوري القومي الاجتماعي”، في بيان، ان “المشاكل المتفاقمة التي يسببها مطمر الكوستا برافا ليست ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، بل هي نتيجة طبيعية لوجود هذا المطمر الذي لا تتوافر فيه أدنى الشروط البيئية والعلمية، كما انه يخالف ما أقرته الحكومة السابقة بما خص فرز النفايات”.

ودعت الحكومة إلى “حل الأزمة عبر اقفال المطمر”. وإذ أكدت أنها “إلى جانب بلدية مدينة الشويفات في رفضها لوجود المطمر”، دعتها الى عقد “اجتماع فوري لاتخاذ الخطوات الضاغطة من اجل حل هذه الأزمة”.

وشددت على ان المطمر “هو مشكلة خارج الحسابات السياسية والطائفية البغيضة، مشكلة تهدد صحة الناس. وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم”، مهيبة بأبناء المدينة “التركيز على هذه المشكلة، وعدم اللجوء الى تحركات خارج نطاق المطمر، لأن ذلك لا يخدم هدفنا الاساسي وهو إقفال المطمر نهائيا، تأمينا لسلامة أهلنا ولتكون المدينة نموذجا بيئيا يحتذى به”.

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