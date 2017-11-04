ترتيبات لبلدية بخعون قبل إنطلاق ماراتون الضنية غدا on November 4, 2017

طلبت بلدية بخعون ـ الضنية، لمناسبة تنظيمها ماراتون الضنية الأول غدا الأحد، بالتعاون مع اتحاد بلديات الضنية، في بيان، “من المواطنين الكرام التعاون التام مع الشرطة البلدية والتقيد بالإجراءات الاتية:

ـ يمنع مرور السيارات صعودا في اتجاه بلدة سير ـ الضنية على طريق عام بخعون – سير، ويحول السير باتجاه الأوتوستراد، إبتداء من بلدة مراح السراج مرورا بحقليت وصولا إلى الرابية الخضراء.

ـ يمنع مرور السيارات نزولا من بلدة سير ـ الضنية باتجاه طرابلس إبتداء من الرابية الخضراء، ويحول السير باتجاه حقليت فالأوتوستراد.

ـ يعتمد المسلك الشمالي من الأوتوستراد لحركة السير في الإتجاهين داخل بلدة بخعون.

ـ يمنع مرور السيارات داخل سوق بخعون إبتداء من مفرق مطعم رامادا إلى برج الساعة.

ـ يعتمد هذا التدبير إبتداء من الساعة السابعة من صباح الأحد 5 / 11 / 2017، ويستمر حتى نهاية الماراتون”.

وشكرت بلدية بخعون المواطنين لتفهمهم وحسن تعاونهم.

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