بلديات وادي خالد استنكرت مخطط اغتيال اللواء الحمد

استنكر اتحاد بلديات وادي خالد “مخطط اغتيال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعدالله الحمد من أياد سود لا تعرف الرحمة ولا تعرف الدين، متغطية بعباءة الدين الحنيف”.
وقال في بيان اليوم تلاه رئيس الاتحاد الدكتور فادي الاسعد: “نهنىء مديرية المخابرات بهذا الانجاز العظيم، ونهنىء ابن وادي خالد ولبنان اللواء سعدالله الحمد بالسلامة، ونشد على يد الاجهزة الامنية جمعاء بالضرب بيد من حديد كل من تسوله نفسه العبث بأمن الوطن، ونحن، أهالي وادي خالد نرفع الغطاء عن كل مخل بأمننا ونطلب من الاجهزة الأمنية إلقاء القبض على من حاول تنفيذ عمليته الدنيئة وتسليمهم للقضاء ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر”.
وللمناسبة، عقد المجلس البلدي لبلدية وادي خالد برئاسة نورالدين الأحمد اجتماعا طارئا اعلن خلاله المجتمعون “استنكار أي عمل إرهابي وإجرامي يطال ركنا من أركان الدولة أيا كان” .
وختم: “تثني البلدية على البيان الصادر عن عائلة المتهم والذي يعكس الصور الإيجابية لمجتمع وادي خالد بكليته في رفض الإرهاب ومحاربته، وتنوه بدور مشايخ وفاعليات وأهالي وادي خالد ووقوفهم بجانب اللواء سعدالله الحمد وما يمثل وإعلانهم أن وادي خالد كانت وما زالت وستبقى تحت سقف القانون وحاضنة لكل مؤسسات الدولة”.