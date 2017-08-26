بلديات وادي خالد استنكرت مخطط اغتيال اللواء الحمد on August 26, 2017

استنكر اتحاد بلديات وادي خالد “مخطط اغتيال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعدالله الحمد من أياد سود لا تعرف الرحمة ولا تعرف الدين، متغطية بعباءة الدين الحنيف”.

وقال في بيان اليوم تلاه رئيس الاتحاد الدكتور فادي الاسعد: “نهنىء مديرية المخابرات بهذا الانجاز العظيم، ونهنىء ابن وادي خالد ولبنان اللواء سعدالله الحمد بالسلامة، ونشد على يد الاجهزة الامنية جمعاء بالضرب بيد من حديد كل من تسوله نفسه العبث بأمن الوطن، ونحن، أهالي وادي خالد نرفع الغطاء عن كل مخل بأمننا ونطلب من الاجهزة الأمنية إلقاء القبض على من حاول تنفيذ عمليته الدنيئة وتسليمهم للقضاء ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر”.

وللمناسبة، عقد المجلس البلدي لبلدية وادي خالد برئاسة نورالدين الأحمد اجتماعا طارئا اعلن خلاله المجتمعون “استنكار أي عمل إرهابي وإجرامي يطال ركنا من أركان الدولة أيا كان” .



وقال في بيان اليوم: “تأمل بلدية وادي خالد رئيسا وأعضاء من أهلنا في وادي خالد التحلي بالصبر والحكمة وأخذ الحيطة والحذر وإغلاق كل الثغرات بوجه الفتن، عاملين بما تم الإتفاق عليه من قوانين أن المخرب والمجرم والإرهابي لا يمثل إلا نفسه. وتؤكد البلدية ثقتها بشفافية القضاء اللبناني وقدرة المؤسسة العسكرية وكل الأجهزة الأمنية بضبط الأمن وبسطه على كل تراب الوطن من الشمال إلى الجنوب ومن الساحل إلى الجبل، متمنية منهم الضرب بيد من حديد الإرهاب أينما كان، داعية الله تعالى أن يحمي أبناء وادي خالد العسكريين في جرود عرسال ورأس بعلبك حيث هم في الخطوط الأمامية في مواجهة الإرهاب وكذلك كل القوى العسكرية ضباطا ورتباء وأفرادا”.

وختم: “تثني البلدية على البيان الصادر عن عائلة المتهم والذي يعكس الصور الإيجابية لمجتمع وادي خالد بكليته في رفض الإرهاب ومحاربته، وتنوه بدور مشايخ وفاعليات وأهالي وادي خالد ووقوفهم بجانب اللواء سعدالله الحمد وما يمثل وإعلانهم أن وادي خالد كانت وما زالت وستبقى تحت سقف القانون وحاضنة لكل مؤسسات الدولة”.

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